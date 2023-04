29/04/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Aarhus Universitet med et markant underskud

Aarhus Universitets årsresultat for 2022 viser som ventet et markant underskud. Driften gav i sig selv et mindre underskud, dertil kom et stort tab på de finansielle poster. Samlet gav det et minus på 292 mio. kr.