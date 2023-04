»Torsdag får vi normalt kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen, hvor det hele er, som det skal være. Her ser kontrolløren Jelly Sticks på hylderne og reagerer ikke på dem. Senere samme dag får vi en mail fra vores leverandør om, at vi skal få de her Jelly Sticks væk fra hylderne hurtigst muligt. Men mailen kommer om eftermiddagen, efter jeg har fået fri. Jeg ligger så syg dagen efter, og da jeg kommer på arbejde om mandagen, vil jeg fjerne det farlige slik fra begge mine butikker. Da jeg kommer ned til Nørregade, står der en kontrollant fra Fødevarestyrelsen og siger til mig, at der stadig er nogle Jelly Sticks på mine hylder. Jeg synes selvfølgelig, det er fair nok, at man gør sit arbejde, men i sidste ende synes jeg, at jeg også skal have lov til at holde fri eller kunne melde mig syg. Jeg er jo ikke en robot. Jeg forklarer, at jeg har reageret så hurtigt, jeg kunne,« forklarer han og fortsætter: