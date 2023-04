Vi havde egentlig haft et andet sted i kikkerten, da vi forleden besluttede, hvor aftenens hjemmebragte middag skulle afhentes. Men da køkkenet her viste sig at holde lukket, måtte vi sadle om i døren. Sådan er der jo så meget.

Mulighederne for takeaway i Aarhus er heldigvis rigelige, og listen over steder, der skal prøves, er lang. Denne aften lå Aarhus Street Food ret bekvemt på vejen hjem og har sådan set ligget der længe, uden at det rigtig er noget, vi har gjort i. Så hvorfor ikke?