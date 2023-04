Ny guide skal hjælpe turister

En af de ting som for alvor er anderledes i de nye turistfoldere, er muligheden for at få skræddersyede anbefalinger til oplevelser. Når gæsterne scanner QR-koden, der er trykt i guiden, bliver de ledt ind til en service, hvor de, efter at have indtastet deres rejselængde og præferencer, modtager en skræddersyet anbefaling på mail.

I den mail vil de så kunne se, hvilke oplevelser der passer til netop deres præferencer og rejselængde, lyder det.

»Vi har med ultrarelevant indhold forsøgt at gøre det så let som muligt for gæsterne at blive inspireret til at tage ud og opleve. Men samtidig er det også en måde at inspirere gæsterne til at udforske hele Aarhusregionen,« siger Johan Bergholt, marketingchef, Visitaarhus.