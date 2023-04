En sag om et langvarigt dårligt arbejdsmiljø skal ikke gentage sig i Norddjurs Kommune.

Det fastslår borgmester Kasper Bjerregaard (V), efter at økonomiudvalget forleden besluttede at indstille til kommunalbestyrelsen, at kommunaldirektør Christian Bertelsen skal afskediges.

»Det skal være trygt at arbejde i Norddjurs Kommune, men det er jo åbenlyst gået galt her. Derfor er det vigtigt, at vi på rådhuset får en åben snak om, hvordan det kunne komme så vidt, så vi kan få genoprettet tilliden,« understreger Kasper Bjerregaard.