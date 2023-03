14/03/2023 KL. 10:45

Efter kamp om at slippe for gebyr er der kun én ting, som afholder 73-årig fra at skrotte tv-udbyder

Jens V. Jørgensen har i månedsvis kæmpet for at få lov at betale sin tv-regning via Betalingsservice. Han mistænker sin tv-udbyder, Allente, for bevidst at spænde ben for ham og andre for at opnå et større gebyr. Det afviser Allente.