03/03/2023 KL. 06:00

Aarhusiansk sengetøj dræber bakterierne, så du slipper for det

Idéen til sengetøj, der kan dræbe bakterier, er udtænkt af to studerende på VIA University College i Aarhus. Nu har de to fået anerkendelse fra nogle af Danmarks mest kendte investorer i Løvens Hule.