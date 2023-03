Claus Tidemand-Dals forventninger til skiftet til nye udbydere af internet og tv var dystre, da Stofa slukkede signalerne den 1. december. I dag – tre måneder efter – kan han berette om både plusser og minusser ved skiftet.

Som tidligere beskrevet i JP Aarhus besluttede Antenneforeningen Aarhus (Afaa) at købe Stofa ud af kabel-tv-nettet, hvilket betød, at Stofa opsagde ca. 40.000 kunder. Afaa valgte, at foreningens egen udbyder, Vios, samt Fastspeed pr. 1. december skulle tilbyde internet og tv via nettet.

»Internettet er er lige så stabilt og godt som Stofas,« konkluderer den 74-årige Claus Tidemand-Dal, der bor i Højbjerg.

JP Aarhus har ad flere omgange talt med den pensionerede praktiserende læge, som bl.a. frygtede for en masse teknisk bøvl med at sætte internetforstærkere, computere og mobiltelefoner op til et nyt netværk, hvilket dog viste sig at gå glat, da han fortsatte med at anvende sin egen router. Han forventede desuden, at det hele ville gå i sort i flere dage i forbindelse med skiftet. Mens Vios og Fastspeed dagen efter det store skift brystede sig af, hvor godt overgangen var gået, gik det ikke helt så smertefrit i Claus Tidemand-Dals hjem. Han valgte at købe internet hos Vios, som han først 13 dage efter skiftet fik signal igennem fra. Desuden har skiftet kostet ham sin tidligere e-mailadresse, og det har været omstændeligt at orientere kontakter herom, påpeger han.

Mens Claus Tidemand-Dal nu er tilfreds med sit internet, er han til gengæld ikke så begejstret for sin tv-løsning, som han gennem Vios får fra Yousee.

»Yousee Play er betydeligt sværere for mig og min hustru at finde rundt i. Det fungerer ringere end Stofa, og jeg synes, det er rodet på skærmen, sagt på godt dansk,« siger han og tilføjer, at tv-udsendelser f.eks. nogle gange stopper.

Skiftet har været en god forretning for Claus Tidemand-Dal, der fik luget ud i alle de tv-kanaler, han alligevel ikke så. Således betaler han nu godt 6.000 kr. mindre om året til tv og internet, viser hans beregninger.

Større stigning

Netop muligheden for at spare penge på internet og tv, oplever både Vios og Fastspeed, er noget, aarhusianerne har taget til sig. Direktørerne for de to udbydere vil af konkurrencehensyn ikke sætte tal på, hvor mange nye kunder de har fået i de første tre måneder på antenneforeningens net, men har armene højt hævet.

»Vi er landet lidt over det, vi har budgetteret. Det er yderst tilfredsstillende. Vi får en større og større stigning på efterspørgsler og fra foreninger, som gerne vil have vores billigere priser og større udvalg,« siger Michael Jakobsen, direktør for Vios.

Jens Raith, adm. direktør for Fastspeed stemmer i:

»De første tre måneder er gået rigtig, rigtig godt. Antallet lever i høj grad op til vores forventninger og var en betydelig medvirkende årsag til, at vi rundede samlet 100.000 bredbåndskunder hos Fastspeed et lille halvt år før forventet,« fortæller han i et skriftligt svar.

Hvor Fastspeeds fokus i begyndelsen var at få alle de i forvejen aktive på kabel-tv-nettet i Aarhus sikkert og stabilt i gang som nye Fastspeed-kunder, har udbyderen i februar åbnet for salg af Fastspeed på de øvrige 35.000-40.000 adresser med et etableret kabel-tv-stik installeret. Ifølge direktøren kan de spare op mod 140 kr. om måneden ved at skifte:

»Så vi oplever en meget stor efterspørgsel herpå.«

Vil have alle med

Kampen om disse kunder har Vios også kastet sig ud i.

»Vi vil have alle med, og vi åbner nu op for de næste 30.000-40.000,« fortæller Michael Jakobsen.

Således har Vios netop søsat en kampagne, der skal fortælle om nettet, og at Vios vil holde priserne lave. Ud over gratis bredbånd i de første måneder lancerer Vios en prisberegner, hvor folk kan indtaste deres nuværende tv- og bredbåndspriser og sammenligne med priserne hos Vios.

»I de her tider, hvor alle vender hver en krone, er det meget nemt og gratis at spare op til 3.000 kr. om året bare ved at bruge fem minutter på at skifte udbyder, og det koster ikke noget,« understreger Michael Jakobsen.

Både Vios- og Fastspeed-direktørerne fremhæver den store skiftedag den 1. december, hvor de skulle overtage anlægget fra Stofa, som den største udfordring i de første tre måneder.

Der skulle sikres routere til kunderne og bemanding til at tage imod mange opkald fra kunder, der ville bestille Fastspeed eller havde spørgsmål i forbindelse med opstarten, konstaterer Jens Raith:

»Begge dele lykkedes dog fint, så alt kunne foregå gnidningsfrit i forbindelse med netværksskiftet.«

Er det hele værd

Michael Jakobsen understreger, at skiftet var hårdt for hans personale:

»Folk var småsure over, at de mistede deres gamle mail og den gamle måde at se tv på, og det har vi fået en masse skældud for.«

Han mener, at skiftet har været det hele værd, og understreger, at ændringen til at streame tv med Chromecast eller apps på tv er et teknologisk skridt, der alligevel ville komme før eller siden:

»Vi har måske været et år forud andre, men folk sparer 200-300 kr. om måneden og siger, at det er jo lidt det samme som tv-boksen, og at de nu godt forstår, hvorfor vi gjorde det.«