Hun mener dog, at Aarhus United har gode chancer for at nå slutspillet.

»Det tror jeg sagtens, at de kan. Der ligger en del hold i midten af tabellen og kæmper om pladsen, men mit Aarhus United-hjerte håber på, at de kommer i slutspillet, selv om det vil være hårdt at møde dem igen, men jeg tror på, at de klarer den.«

Hvilke styrker har de?

»De har ekstremt mange dygtige duelspillere og kan holde bolden i gang. Man bliver konstant presset, og det pres stopper ikke på noget tidspunkt. Det er en kæmpestyrke for dem.«

Hvad skal I så forsøge at udnytte?

»De har en del kampe, der har været præget af tekniske fejl, og det skal vi forsøge at presse dem til at lave flere af. Forsvaret har vi også kigget på, og vi kommer også til at forsøge at ramme nogle fejlskift.«

Det bliver svært

Aarhus United har i de seneste 10 indbyrdes opgør mod Odense Håndbold blot vundet to gange. Onsdag er der heller ikke meget, der tyder på, at Aarhus United overrasker. De seneste fem kampe har holdet blot vundet en enkelt, spillet en uafgjort og tabt tre. Odense Håndbold og Helena Elver har omvendt kun tabt én af holdets 18 ligakampe denne sæson.

»Det bliver svært. Aarhus har gjort det godt, så det handler om for os at holde koncentration, for ellers bliver vi straffet. Det er altid en udfordring at møde Aarhus United. De har nogle dage, hvor de spiller ekstremt godt, og så har de nogle kampe, hvor de falder ud, men man ved aldrig, hvad de kommer med. Det er sådan med klubber i midten af tabellen, at de konstant bliver presset af stregen mellem slut og nedrykningsspil. Det handler om at spille 60 minutter og ikke tro, at man kan vinde efter 10,« siger hun.

Men helt ærligt, hvem vinder i morgen?

»Det gør vi, men jeg håber, at det bliver en fed kamp at spille, og at begge hold giver den vildt meget gas.«