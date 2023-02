Fastelavnsboller, udklædning og katten af tønden. Den familiære opskrift er stort set den samme hvert år.

Men i de seneste år har den amerikansk importerede tradition halloween dog gjort indpas hos danskerne.

Spørgsmålet er, om det virkelig kan passe, at den historiske udklædningsfest har tabt sin popularitet? JP Aarhus er rykket til Øgadekvarteret, hvor fastelavnstraditionerne holdes i hævd på fuld skrue, for at undersøge svaret.