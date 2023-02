Østjyllands Politi vil også de kommende dage følge op for at sikre, at påbuddet bliver overholdt, og at de tilbageværende kreaturer har det godt.

Sagen bliver nu efterforsket nærmere – blandt andet bliver der foretaget obduktion af nogle af de døde kreaturer for at finde frem til dødsårsagen.

Østjyllands Politi vil på baggrund af de videre undersøgelser og indstilling fra andre myndigheder vurdere, hvilken lovgivning på dyrevelfærdsområdet, der er overtrådt, inden der bliver rejst endelig sigtelse mod ejeren.