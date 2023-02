02/02/2023 KL. 06:45

For abonnenter

Kras kritik af rapport om Aarhus Havn: Ligner bestilt arbejde, mener havnedirektør i Grenaa

Et samarbejde mellem Aarhus Havn og Grenaa Havn er blevet undersøgt af et konsulentfirma, som fik til opgave at belyse flere alternativer til en aarhusiansk havneudvidelse. Grenaas havnedirektør kan imidlertid ikke genkende det billede, rapporten tegner af mulighederne i Grenaa.