210.000 kr. kræver de hver – i alt 1,5 mio. kr. er det samlede krav altså mod Aarhus Kommune. Kravet har været større, men den ene af de oprindeligt otte grundejere, som indgav krav om erstatning, er siden død.

Sagen er rejst efter Den Europæiske Menneskerettighedskommissions artikel 8, forklarer grundejernes advokat Peter Blenstrup Nielsen, der ikke alene repræsenterer grundejerne, men selv er én af sagsøgerne. Den sikrer retten til respekt for privatliv og familieliv.

»Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed,« står der i Menneskerettighedskommissionens artikel 8.