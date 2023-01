Markant stigning i musikhusets billetsalg

»Vi glæder os over, at gæsterne igen strømmer til musikhuset. Vores strategi har været at holde en ambitiøs fejring af musikhusets første 40 år med masser af suveræne og ekstraordinære oplevelser for vores gæster trods udfordringer i omverdenen. Det er dejligt at erfare, at vores gæster har responderet så fint på programmet og prioriteret at komme ud og få gode liveoplevelser sammen med venner og familie,« siger Jan Christensen i en pressemeddelelse.

Alt i alt besøgte 783.000 mennesker huset i 2022.