Aarhus-arkitekter opkøber sjællandsk konkurrent

Den aarhusianske arkitektvirksomhed AART Architects har opkøbt sjællandske Mangor & Nagel. Det sker med ønsket om at »redefinere arkitekturen«, lyder det fra Torben Skovbjerg, stiftende partner og koncern-CEO i AART.

»Ikke alene i måden vi tænker og taler om den på, men også i måden vi driver forretning på. Med opkøbet af Mangor & Nagel går vi derfor mod strømmen i branchen. Vi holder fast i arkitekturen som vores kerneydelse. For vi tror på, at det er den bedste måde at udvikle vores egen og, ikke mindst, vores kunders forretning på,« udtaler han i en pressemeddelelse.