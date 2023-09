Bidens søn sagsøger tidligere Trump-ansat for enormt datalæk

Han påpeger, at oplysningerne om Hunter Bidens søgsmål kommer, dagen efter at Republikanerne i Repræsentanternes Hus har annonceret, at de vil søge at rejse en rigsretssag mod Hunter Bidens far, Joe Biden.

Præsidenten anklages af Republikanerne for at have løjet om Hunter Bidens forretningsmæssige aktiviteter i blandt andet Ukraine, mens Joe Biden selv var vicepræsident under præsident Barack Obama.