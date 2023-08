80 døde efter skovbrande på Hawaii - dødstal kan stige yderligere

På et pressemøde torsdag indikerede chefen for brandvæsnet på Maui, Bradford Ventura, at ilden bredte sig så hurtigt, at det var ”nærmest umuligt” for de første brandfolk på stedet at kommunikere med vagtcentralen.

Det var med til at gøre det svært for vagtcentralen at formidle eventuelle ordrer om evakuering af beboerne på Maui.

- De gik i gang med at bringe sig selv i sikkerhed med ganske kort varsel, sagde Bradford Ventura på pressemødet med henvisning til beboerne på øerne.

Skovbrandene på Maui begyndte tirsdag. Ifølge myndighederne har vind fra en orkan et stykke fra Hawaii været med til at forstærke ilden.