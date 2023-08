Svindeltiltalt kryptobaron fængslet for vidnemanipulation

Bankman-Fried var blevet løsladt mod en kaution på 250 millioner dollar, cirka 1,7 milliarder kroner, og kunne derfor skifte fængslet ud med husarrest i sine forældres hjem i delstaten Californien.

Her har han haft rig mulighed for at tale med journalister om sagen, og ifølge anklagere har han snakket i telefon med journalister fra avisen The New York Times flere end 100 gange.

Han har blandt andet delt private beskeder mellem sig selv og sin ekskæreste Caroline Ellison, som er et centralt vidne i sagen mod Bankman-Fried. Anklagere mener, at Bankman-Fried har forsøgt at intimidere hende og ”sende et signal til andre vidner”.

Sagen omhandler primært kryptobørsen FTX og dens søsterselskab Alameda Research, hvor Caroline Ellison var administrerende direktør.