USA's højesteret har standset konkurs for selskab bag opioidkrise

Domstolen siger, at konkursaftalen i december skal drøftes i september.

Under aftalen ville Purdues ejere få immunitet i bytte for at betale op til seks milliarder dollar for at indgå forlig i tusindvis af søgsmål.

De er anlagt af delstater, hospitaler, folk, der er blevet afhængige, og andre, der har sagsøgt selskabet over dets misvisende markedsføring af det stærke smertestillende middel Oxycontin.

I en udtalelse udtrykker Purdue skuffelse over U.S. Trustee, det amerikanske justitsministeriums konkursvagthund, der har opfordret højesteretten til at kigge på konkursaftalen.