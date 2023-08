Længe ventet månemission kan blive helt uden astronauter

Det samme skal efter planen ske på Artemis 2, som er planlagt til november 2024. Her skal der dog være astronauter om bord.

Artemis 3 skal efter planen finde sted i december 2025. Hvis det lykkes at få mennesker til Månen, er det første gang, det sker, siden 1972.

Elon Musks SpaceX har vundet et udbud om leveringen af et landingssystem til Artemis 3. Det skal udvikles ud fra selskabets prototyperaket, Starship.

Men systemet er langtfra færdigt.

En testaffyring af Starship-raketten endte i april i en stor eksplosion.

Ifølge Jim Free har eksperter fra Nasa for et par uger siden besøgt SpaceX i Texas for at finde ud af, hvor langt de er i udviklingsprocessen.