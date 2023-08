USA godkender første pille mod fødselsdepression

Pillen, der er lavet specifikt til at behandle fødselsdepression, virker hurtigere end andre antidepressive lægemidler og er lavet til at blive tage over en periode på to uger.

Forsøg med pillen har vist, at dens bivirkninger er mindre alvorlige end andre antidepressiva, der kan føre til pludseligt tab af bevidsthed, vægtøgning eller seksuel dysfunktion, siger Asima Ahmad.

Tiffany Farchione, der er leder for psykiatri i FDA’s Center for Læggemiddelevaluering- og Forskning siger ifølge AFP, at fødselsdepression er en alvorlig og potentiel livstruende sygdom, hvor kvinder oplever tristhed, skyldfølelse og mindreværd. I alvorlige tilfælde kan man også have tanker om at gøre skade på sig selv eller barnet.