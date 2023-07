Hunter Biden må vente på afgørelse i skattesag

Foruden skattesagen er Hunter Biden tiltalt i en sag, der drejer sig om våben. Sagen handler om, at han købte et våben uden at oplyse, at han på det tidspunkt brugte narkotika, hvilket er et brud på våbenlovgivningen.

Hunter Biden har tidligere været åben om, at han i en vanskelig periode efter sin brors død tog stoffer og drak.

Sagerne mod Hunter Biden udgør også en belastning for hans far, der til næste år vil forsøge at blive genvalgt til præsidentposten.

Mange af præsident Bidens politiske modstandere i Det Republikanske Parti har i årevis beskyldt Hunter Biden for at forsøge at udnytte sin position som søn af USA’s præsident – og forhenværende vicepræsident – til at gøre lukrative forretninger i Ukraine og Kina.