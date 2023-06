Hans Niemann krævede knap 700 millioner kroner i erstatning.

Sagen startede i september sidste år, hvor Magnus Carlsen overraskende tabte til amerikaneren.

Carlsen fulgte nederlaget op med et kryptisk tweet, som de fleste tolkede som en slet skjult svindelanklage mod sin modstander.

Da de to spillere to uger senere mødtes i et parti onlineskak, valgte Carlsen at opgive efter sit første træk.

Siden løftede Carlsen på Twitter lidt af sløret for, hvad striden gik ud på.

- Jeg tror, at Niemann har snydt mere - og mere nyligt - end han offentligt har indrømmet, skrev Carlsen med henvisning til, at amerikaneren har erkendt at have snydt et par gange i onlineskak, da han var yngre.