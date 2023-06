CNN-topchef trækker sig efter en række kontroverser

En af CNN’s mest kendte værter, Don Lemon, blev i april fyret efter 17 år.

Det skete, efter at mediet Variety havde bragt en historie, hvor flere anonyme kilder havde anklaget den højt profilerede vært for kvindefjendsk adfærd.

I februar blev Don Lemon midlertidigt suspenderet fra CNN’s morgenprogram på grund af sine udtalelser om den republikanske præsidentkandidat Nikki Haley.

Han sagde blandt andet, at 51-årige Nikki Haley ikke ”var i sin bedste alder”, og at ”en kvinde betragtes som at være i sin bedste alder, når hun er i 20’erne og 30’erne og måske 40’erne.”

I maj havnede CNN i et stormvejr for at have vist et interview med den tidligere præsident Donald Trump.

Kritikken lød på, at tv-stationen gav ham en platform, så kan kunne fremføre sine løgne.