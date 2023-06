Biden roser afværget krise i første tale fra Det Ovale Værelse

Aftalen kom endeligt i hus torsdag aften lokal tid, da et flertal i Senatet stemte for den.

Det skete, efter at aftalen dagen forinden var blevet vedtaget i Repræsentanternes Hus.

Aftalen betyder, at det amerikanske gældsloft på 31.400 milliarder dollar bliver suspenderet frem til 1. januar 2025, så snart Biden har sat sin underskrift på lovforslaget.

Det amerikanske finansministerium havde forud for godkendelsen i Kongressens to kamre advaret om, at USA ville være ude af stand til at betale sine udgifter fra 5. juni, hvis Kongressen ikke tog affære.