Det er ikke mange 100-årige forundt at give anledning til store historier over det meste af verden, når de lufter et par personlige synspunkter om international politik. Men sådan er det med den omvandrende legende Henry Kissinger.

Senest har han givet lyd fra sig om Ukrainekrigen. Han tror ikke på, at Krim kan vende tilbage til Ukraine, og han er allerede nu, mens sanktionerne mod præsident Putins regime strammes løbende, optaget af, hvordan det store Rusland kan sluses tilbage til det internationale selskab igen.