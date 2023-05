USA udelukker ikke længere homoseksuelle mænd fra at donere blod

FDA har torsdag også selv offentliggjort nyheden i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at potentielle donorer - uanset seksualitet - alle vil blive stillet en række personlige spørgsmål om blandt andet seksuel aktivet.

- FDA har i dag færdiggjort anbefalingerne om at afgøre bloddonorers egnethed ved at stille en række individuelle spørgsmål, der skal mindske risikoen for at overføre hiv via transfusion, skriver FDA.

Hiv kan overføres via blod eller sæd og føre til sygdommen aids. Langt størstedelen af alle smittetilfælde sker via seksuel kontakt.