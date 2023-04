Det var noget af et cirkus, da USA’s tidligere præsident Donald Trump i den forløbne uge troppede op i retten på Manhattan i New York i den såkaldte tys-tys-sag, hvor han står anklaget for på 34 punkter at have fiflet med forretningsregnskaberne i sagen om de hemmelige betalinger til pornostjernen Stormy Daniels, en Playboy-model og en dørmand.