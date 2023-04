Robert F. Kennedys vaccineskeptiske søn vil være USA's præsident

Han er nevø af John F. Kennedy, som også blev likvideret.

Kennedy Junior er i dag forfatter og miljøadvokat.

Han er især blevet kendt de seneste to årtier, hvor han har spredt konspirationsteorier om faren ved vacciner. Især under coronapandemien fik han opmærksomhed for sit syn på vaccinerne mod covid-19.

I begyndelsen af 2022 holdt han blandt andet en tale til en demonstration, hvor han kritiserede regeringens vaccinekrav.

- Det øjeblik, hvor de giver dig et vaccinepas, forvandles alle dine rettigheder til privilegier, som beror på din lydighed over for vilkårlige regeringskrav, sagde han dengang.

- Det gør dig til en træl.

Demokraternes officielle præsidentkandidat skal findes i de demokratiske primærvalg næste år. De kommer til at foregå mellem februar og januar.