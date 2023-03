Når dødsdømte fanger i Idaho henrettes, sker det som regel ved en dødelig indsprøjtning.

Men myndighederne i den amerikanske delstat står over for et tilbagevendende problem. De har svært ved at skaffe de medikamenter, som typisk benyttes, når de dødsdømte skal have deres straf.

Det har fået delstatens politikere til at åbne døren for mere drastiske henrettelsesmetoder.