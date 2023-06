Sagen om gidseltagningen af 52 amerikanske statsborgere i den iranske hovedstad Teheran har i fire årtier været en torn i øjet på amerikanernes selvforståelse.

Gidslerne blev taget til fange, da USA’s ambassade i Teheran i 1979 blev løbet over ende af iranske demonstranter. Siden forsøgte USA’s præsident Jimmy Carter at redde dem ud, men nu viser det sig, at den diplomatiske indsats tilsyneladende blev udsat for benspænd fra Carters politiske rivaler i Det Republikanske Parti.