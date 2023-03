De fleste danskere kender formentlig navnet på USA’s mest berygtede fængsel.

Det var her, at storforbryderen Charles Manson sad indespærret, efter at han i 1969 havde beordret sin kult til at slå filminstruktøren Roman Polanskis gravide kone, Sharon Tate, og tre andre ihjel. Og det var her, at den populære countrysanger Johnny Cash udødeliggjorde navnet på fængslet, da han med sin dybe gulvbasstemme i 1969 sang de berømte ord: