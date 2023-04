Det er ikke mere end et år siden, at diskussionen om Kinas stærkt kontroversielle opkøb af jord i USA for alvor begyndte at tage fart.

I byen Grand Forks i North Dakota var indbyggerne ellers allerede begyndt at glæde sig til de nye arbejdspladser på det store kornmølleri, der for kinesiske penge skulle opføres på en 122.000 hektar stor grund tæt ved statens lokale flyvestation Grand Forks Air Force Base. Men pludselig begyndte der at komme nogle særdeles mystiske oplysninger frem om det kinesiske opkøb.