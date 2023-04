Det var hverken tilfældigt eller unormalt, da NBC News for nogle måneder siden interviewede app-brugeren Christina Barrett om hendes temmelig specielle kærlighedsliv.

Hun sad med sin smartphone i hånden og scrollede op og ned på den nye og stærkt kontroversielle konservative datingapp The Right Stuff. Hun forklarede, at hun som app-bruger de senere år havde haft svært ved at finde en kæreste, som hun kunne lide, hvilket skyldtes én eneste ting.