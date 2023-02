Jimmy Carter får hospicebehandling - vil bruge sidste tid hjemme

Især skaderne på hovedet og de indre blødninger gjorde, at Carter i 2019 måtte opereres for at få lettet trykket i hjernen.

98-årige Jimmy Carter var demokratisk præsident fra 1977 til 1981.

Efter en enkelt præsidentperiode blev han slået af republikaneren Ronald Reagan.

Hans periode som præsident huskes ofte mest for de problemer, som USA fik med Iran.

Efter den islamiske revolution i Iran i 1979 tog iranske studenter amerikanere som gidsler på USA’s ambassade i Teheran.

52 amerikanere var stadig gidsler under det amerikanske valg i november 1980, og her vandt Ronald Reagan over Carter.

Ikke længe efter valget blev gidslerne løsladt efter 444 dage.