USA's ældste kongresmedlem træder tilbage i 2024

Samtidig er vejen banet for, at nye demokratiske kandidater kan kæmpe om en eftertragtet senatorpost i USA’s mest folkerige delstat.

Feinstein er i flere år blevet opfordret til at trække sig fra sin post, skriver Reuters. Sidste år bragte flere medier også historier om, at den 89-årige senators hukommelse hastigt var ved at blive svækket.

Feinstein beskrives tirsdag i flere amerikanske medier dog samtidig som en særdeles indflydelsesrig skikkelse i amerikansk politik.

Nyhedsbureauet AP skriver om hendes varslede farvel: