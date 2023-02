I årevis er supermagtskampen mellem USA og Kina foregået i efterretningstjenesternes hemmelige skyggeverden. Sådan var det, da fem navngivne kinesiske statsborgere i 2020 blev anklaget for gennem massive hackeroperationer at have stjålet data fra over hundrede firmaer og personer i USA.

Eller da Kina gennem et spidsfindigt hack for 14 år siden stjal hemmelige data fra USA’s nye F-35 kampfly-program. Dengang foregik stormagtskrigen mellem cyberkrigere og hemmelige skjulte agenter. Men i sidste uge skete der så pludselig noget helt afgørende.