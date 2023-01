Donald Trump har sagsøgt verdenskendt Watergate-journalist

Alligevel dukkede flere lydbidder fra hans interviews med Woodward op i lydbogsudgaven af ”Rage”.

- Woodward besluttede sig for at udnytte, tilrane sig og tjene penge på præsident Trumps stemme ved at udgive lydbidderne fra interviewene med præsident Trump i form af en lydbog, lyder det i søgsmålet.

En række af interviewene er lavet mellem december 2019 og juli 2020.

Det var dengang, coronapandemien for alvor begyndte at slå kløerne i USA, mens Donald Trump som præsident gang på gang underspillede pandemiens alvor.

I et interview, som Woodward har udgivet lydoptagelsen fra, anerkender Trump dog den 19. marts covid-19 som en farlig sygdom, og at det ikke kun er farligt for ældre mennesker, men at han ”altid gerne ville underspille det”, fordi han ”ikke ønskede at skabe panik”.