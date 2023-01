Trumps advokat afviser eksistens af Trump Organization

Det fastslår hans advokater ifølge flere medier i en retssag i New York, hvor staten anklager Trump for kunstigt at have pustet sine værdier op ”med milliarder af dollar” for at få en række økonomiske fordele.

New Yorks justitsminister, Letitia James, har sagsøgt Trump, hans tre ældste børn, nemlig Donald Trump Jr., Eric Trump og Ivanka Trump, flere ledende medarbejdere i firmaet og så en række datterselskaber i Trump Organization.

Newsweek skriver, at advokaternes påstand om Trump Organization står i et skriftligt svar, som retten har modtaget.