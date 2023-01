Black Lives Matter-stifters fætter død efter flugt og anholdelse

På et pressemøde tidligere på ugen sagde Michel Moore, der er politichef for LAPD, blandt andet, at den 31-årige havde forsøgt at flygte fra stedet og prøvede at stige ind i en anden persons bil mod vedkommendes tilladelse.

Strømpistolen blev i første omgang brugt på Keenan Darnell Anderson i omkring et halvt minut, skriver BBC.

Det skete, efter at en betjent flere gange havde advaret om, at han netop ville bruge strømpistolen mod Anderson, hvis ikke han stoppede med at gøre modstand mod anholdelsen. Andre betjente holdt ham nede.

Ifølge politiet ankom ambulancen omkring fem minutter efter, at strømpistolen var blevet brugt mod ham.

Han blev bragt til hospitalet og døde omkring fire en halv time senere efter at have fået hjertestop.