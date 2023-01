Sådanne markeringer er dog almen praksis ved større transaktioner og er ikke i sig selv et tegn på noget ulovligt, skriver AP.

De folkevalgte republikanere har også bedt flere tidlige Twitter-chefer, som var involveret i selskabets håndtering af en sag fra New York Post i oktober 2020 om Hunter Biden, præsidentens søn, om at vidne.

Republikanerne mener, at Twitter dyssede sagen ned af politiske årsager.

James Comer og hans partifæller fremlagde allerede deres plan for en efterforskning af Biden-familien, dagen efter at de havde sikret sig et snævert flertal i Repræsentanternes Hus i november.