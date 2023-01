NFL-spillers legetøjsindsamling går amok efter kollaps

Flere børn i McKees Rocks, der er et område i den amerikanske by Pittsburgh, kan måske snart se frem til at få et stykke legetøj.

En indsamling startet af NFL-spilleren Damar Hamlin med det formål at give trængende børn legetøj ovenpå coronapandemien er stukket af, efter at Buffalo Bills-spillerens natten til tirsdag kollapsede på banen.