Pentagon melder ud om hundredvis af UFO-henvendelser: »Der er ikke et enkelt svar på alt det her«

Han udtaler, at der ikke – indtil videre – er fundet tegn på, at UFO’erne har rod i noget overnaturligt.

»Foreløbig har vi ikke set noget, der ville få os til at tro, at nogen af de genstande, vi har set, er af fremmed oprindelse,« siger Ronald Moultrie, der samtidig understreger, at afdelingen fortsat er i de tidlige stadier af undersøgelserne, i og med at den først blev oprettet i juli.

Afdelingen undersøger dog ikke kun henvendelserne for at finde frem til eksempelvis tilstedeværelsen af eventuelle rumvæsner. Den identificerer alle objekter på himlen, som umiddelbart ikke kan identificeres af flere årsager, og som kan være til fare for den nationale sikkerhed.