Amerikanske apoteker indgår milliardforlig om opioidkrise

Apotekkæderne har indgået forliget, efter anklager om at de ikke har håndteret og overvåget udskrivelsen af opioid-recepter godt nok.

Betalingen vil foregå over en årrække, og pengene går blandt andet til at bekæmpe de omfattende problemer med opioider i USA.

CVS betaler samlet omkring 5 milliarder dollar, mens Walgreens betaler sammenlagt cirka 5,7 milliarder dollar.

En del af forliget indebærer, at selskaberne ikke indrømmer at have begået nogen fejl under opioidkrisen. Det skriver NBC.