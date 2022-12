Republikanerne varmer nu godt og grundigt op til at riste USA’s præsident Joe Biden over en sagte ild, når de om kun få uger planlægger at indkalde de første vidner til en omfattende kongresundersøgelse i sagen om af hans søn Hunter Biden og den bærbare computer, som han på famøs vis i 2019 efterlod hos en computerreparatør i Delaware.