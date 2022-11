Senatet i USA stemmer ja til beskyttelse af homoægteskaber

Efter en omstridt højesteretskendelse om retten til abort - eller mangel på samme - i juni i år, er der i USA frygt for, at retten til ægteskab mellem personer af samme køn også kan være i fare.

Steny Hoyer, et højtstående demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus oplyser ifølge Reuters, at Kongressens andet kammer forventes at behandle loven næste uge.

Dermed er der stadigvæk mulighed for, at loven kan blive til virkelighed, mens Demokraterne endnu har kontrol over både Senatet og Repræsentanternes Hus.

Fra januar har Republikanerne flertallet i Repræsentanternes Hus. Det blev afgjort ved midtvejsvalget tidligere på måneden. Demokraterne får flertal i Senatet.