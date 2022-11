BBC: Kontroversiel rapper stiller op ved USA's næste præsidentvalg

Han blev dengang som nu berygtet for sine ekstremistiske og antisemitiske holdninger.

Han har nu sendt en video på gaden, efter han er blevet spottet på Trumps resort i Florida, Mar-A-Largo, i selskab med en berygtet hvid nationalist, Nick Fuentes, ifølge BBC.

Her siger Ye, at Trump blev ret overrumplet. Trump har selv for nylig som den første republikaner meddelt, at han stiller op som kandidat ved præsidentvalget i 2024.

- Trump begyndte helt enkelt at skrige efter mig fra bordet, hvor han sad. Og han fortalte mig, at jeg ville tabe, fortæller han.