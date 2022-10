Duften af grillkød kommer os med det samme i møde, da vi ruller ind på parkeringspladsen foran det gigantiske Acrisure Stadium i Pittsburgh, Pennsylvania.

Søndagskampen mellem det legendariske amerikanske NFL-fodboldhold Pittsburgh Steelers og New York Jets er netop slut. Men selv om Pittsburgh Steelers har tabt til rivalerne fra New York Jets, er der stadig gang i grillen, også da vi begynder at spørge ind til midtvejsvalget, der netop i Pennsylvania i de seneste dage har taget en ny og dramatisk drejning.