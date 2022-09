Orkan hærger i Florida og aflyser 5000 flyafgange

Kategori-4 er det næsthøjeste niveau på den såkaldte Saffir-Simpson-skala.

Onsdag mørklagde orkanen store dele af den sydvestlige kyst i Florida. Senest har den amerikanske avis The New York Times skrevet, at oversvømmelser og strømsvigt spreder sig, mens Ian bevæger sig ind over land.

Videoer delt på sociale medier viser ifølge Reuters, at områder ligger under vand, mens biler og vragrester af amerikanske hjem strømmer ned ad gaderne.

Flere brugere har desuden delt videoer af, hvad der ligner en haj, som havde fundet vej til vandmasserne på gaderne i byen Fort Myers. Det har dog ikke været muligt for Ritzau at verificere ægteheden af den video.