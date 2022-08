Mandag skete en dramatisk optrapning i de amerikanske myndigheders undersøgelser af Donald Trump, da et større hold FBI-agenter uden varsel pludselig troppede op og ransagede den tidligere præsidents private klub og hjem i Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida.

Ransagningen skete om formiddagen og har siden skabt en rasende debat i USA, hvor flere republikanerne nu åbent kritiserer de amerikanske myndigheder for at have gået langt over stregen i forhold til den tidligere præsident.